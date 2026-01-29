Названа сумма заблокированных в ЕС активов ЦБ России

РИА Новости: В ЕС заморожены активы ЦБ России на €210 млрд

В Европейском союзе (ЕС) заморожены активы Центрального банка (ЦБ) России на 210 миллиардов евро. Такую сумму назвало РИА Новости на основе документов Еврокомиссии (ЕК).

«Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС», — говорится в документах.

Уточняется, что 180 миллиардов евро заблокированы в Бельгии, еще около 20 миллиардов заморожены во Франции, а остальная сумма — в Германии и Люксембурге.

Отдельно отмечается, что доход от замороженных активов может составлять 2,5-3 миллиарда евро в год.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.