Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:58, 29 января 2026Экономика

Названа сумма заблокированных в ЕС активов ЦБ России

РИА Новости: В ЕС заморожены активы ЦБ России на €210 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) заморожены активы Центрального банка (ЦБ) России на 210 миллиардов евро. Такую сумму назвало РИА Новости на основе документов Еврокомиссии (ЕК).

«Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС», — говорится в документах.

Уточняется, что 180 миллиардов евро заблокированы в Бельгии, еще около 20 миллиардов заморожены во Франции, а остальная сумма — в Германии и Люксембурге.

Отдельно отмечается, что доход от замороженных активов может составлять 2,5-3 миллиарда евро в год.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Названа причина встречи Зеленского с Тихановской

    ЕС внес послабления в проект по отказу от российского газа

    Первый замглавы Ялты отправился добровольцем на СВО

    Известный политик расправился с женой и 10 лет обманывал следствие

    Мужчины рассказали о пользе просмотра порно

    Названа сумма заблокированных в ЕС активов ЦБ России

    Роботы начали помогать российским военным «закрывать глаза» бойцам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok