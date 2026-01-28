Стало известно о расходах G7 на Украину за счет активов России

Страны G7 выдали Украине кредитов почти на $40 млрд

«Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России. О расходах объединения стало известно РИА Новости.

Крупнейшими донорами стали представленные в G7 страны Европейского союза (ЕС) — Германия, Франция и Италия. Они выделили Украине 21,1 миллиарда долларов. США выделили последний миллиард еще в конце 2024 года, остальные средства передали Великобритания, Канада и Япония.

Всего Украина в 2025 году получила от иностранных кредиторов 52,1 миллиарда долларов. 73 процента их них приходятся на кредит от G7.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подавляющая часть одобренного Украине 90-миллиардного кредита пойдет на закупку оружия и военной техники для Киева. Первые кредитные средства, уточнила она, должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.