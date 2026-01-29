Полковник Минобороны России оказался спонсором ФБК

Полковник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны (МО) России Юрий Захаренко оформил платную подписку на «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России) до того, как организацию признали экстремистской. Об этом военный заявил ТАСС.
Захаренко отметил, что после запрета организации хотел остановить подписку, но с его счета в течение семи месяцев списывали тысячу рублей. Об этих переводах мужчина узнал только через четыре года. Захаренко утверждает, что не мог определить назначение платежей и не получал предупреждений от банка.
Полковник проходит обвиняемым по статьям 285.4 («Превышение должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.
По версии следствия, Захаренко вместе с подполковником Михаилом Барановым разработали техническое задание на поставку 760 комплексов средств охраны «Страж» для оружейных комнат. Однако в ТЗ отсутствовало ключевое требование о наличии GSM-модуля, который был в изделии, проходившем испытания в 2016 году. В результате Минобороны получило оборудование, не соответствующее условиям контракта. При этом общая стоимость государственного контракта составила почти 300 миллионов рублей.
Ранее в Москве вынесли приговор блогеру Никите Ефремову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о спонсировании ФБК.