«Кроссовочному королю» вынесли в России приговор

В Москве вынесли приговор блогеру Никите Ефремову (внесен в России в перечень экстремистов) по делу о спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, суд приговорил Ефремова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела были изъяты и проанализированы выписки с банковского счета, которые доказывают его причастность.
Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги ФБК, то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации.