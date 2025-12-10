Реклама

18:19, 10 декабря 2025Силовые структуры

«Кроссовочному королю» вынесли в России приговор

В Москве вынесли приговор блогеру Ефремову по делу о спонсировании ФБК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

В Москве вынесли приговор блогеру Никите Ефремову (внесен в России в перечень экстремистов) по делу о спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, суд приговорил Ефремова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела были изъяты и проанализированы выписки с банковского счета, которые доказывают его причастность.

Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги ФБК, то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации.

