«Кроссовочному королю» вынесли в России приговор

В Москве вынесли приговор блогеру Ефремову по делу о спонсировании ФБК

В Москве вынесли приговор блогеру Никите Ефремову (внесен в России в перечень экстремистов) по делу о спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, суд приговорил Ефремова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела были изъяты и проанализированы выписки с банковского счета, которые доказывают его причастность.

Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги ФБК, то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации.