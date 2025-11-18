Известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации

В Москве осудят блогера Ефремова по делу о спонсировании ФБК

В Москве осудят блогера Никиту Ефремова (внесен в России в перечень экстремистов), обвиняемого в спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела были изъяты и проанализированы выписки с банковского счета, которые доказывают его причастность. В отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги ФБК, то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.

