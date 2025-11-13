Культура
11:20, 13 ноября 2025

Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкоголизмом

Никита Ефремов рассказал, что справился с алкоголизмом с помощью психотерапии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал о борьбе с алкоголизмом. Его слова прозвучали в ходе шоу Dreamcast, запись доступна на платформе VK Видео.

По словам артиста, переломный момент в его жизни произошел 7,5 года назад, он смог справиться с недугом с помощью психотерапии. «В какой-то момент я признал, что путь, по которому иду… Я не могу остановиться, но он уже не приносит ничего, кроме опустошения. К этому признанию тоже пришлось прийти. Когда сталкиваешься с отчаянием и перестаешь бороться, просто сдаешься и говоришь: "Да, по-моему, я в жопе, действительно!"» — рассказал он, добавив, что именно в этот момент человек готов принять помощь.

Ефремов-младший подчеркнул, что его путь был непростым. Он указал на то, что в этот период «полностью меняется круг друзей, приходится переосмысливать всю свою жизнь». «И тогда впервые видишь, что суть не в алкоголе и не в наркотиках, а в том, что есть некая внутренняя травма, которую ты все время пытаешься заглушить. А потом тебе предлагают посмотреть ей в глаза — и это, пожалуй, страшнее самого отказа от веществ», — заключил он.

Ранее Никита Ефремов рассказал о том, как проходил период его сепарации от знаменитого родителя. По словам артиста, он долгое время пытался следовать по пути отца, чтобы ощущать себя частью фамилии, но в какой-то момент решился на перемены.

