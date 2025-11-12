Культура
20:02, 12 ноября 2025Культура

Никита Ефремов рассказал о сепарации от отца

Актер Никита Ефремов признался, что его сепарация от отца происходит до сих пор
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сын Михаила Ефремова Никита, который вместе с отцом служил в театре «Современник», рассказал о том, как проходил период его сепарации от знаменитого родителя. Об этом он сообщил в проекте Dreamcast.

По словам Никиты, он долгое время пытался следовать по пути своего отца, чтобы ощущать себя частью фамилии, но в какой-то момент решился на перемены.

«Первые шаги были, когда в конце 2021 года ушел из "Современника", стало как-то легче. Может, это связано с родовым гнездом, тем, что дед выпивал, отец выпивал. Думал, что это некая миссия — чтобы на мне это закончилось», — сказал он.

Также актер признался, что ему хотелось какого-то внимания от отца. «В какой-то момент понял, что не надо вписываться ни в какие зависимости, как-то страдать, нести за кого-то груз, чтобы быть в контакте с собой, с другим человеком. И любить его», — добавил он.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов раздал всю свою недвижимость, кроме квартиры в центре Москвы.

