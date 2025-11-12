Стало известно о единственном оставшемся у Ефремова жилье

Shot: Актер Ефремов раздал всю недвижимость, кроме квартиры в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов раздал всю свою недвижимость, кроме квартиры в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет об объекте площадью 67 квадратных метров, расположенном на Никитском бульваре. Уточняется, что стоимость жилья, доставшегося артисту в наследство от матери, оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Он является его единственным владельцем. Помимо этого, Ефремову по-прежнему принадлежит 50 процентов доли в квартире метражом 123 квадрата, находящейся на Тверской улице.

У экс-супруги актера, Софьи Кругликовой, после развода с ним осталась его бывшая квартира площадью 150 квадратных метров в Плотниковом переулке. Помимо этого, у нее в собственности находится 45-метровый объект на Большой Никитской и дом площадью 63 квадрата с участком в шесть соток в садовом некоммерческом товариществе «Рябинушка» в Красногорском районе.

Ранее в этот же день стало известно, что Ефремов избавился от жилья в Москве на сотни миллионов рублей. Так, артист переписал на Кругликову квартиру в Плотниковом переулке стоимостью 140 миллионов рублей. Кроме того, он переоформил половину доли своей квартиры на Тверской улице, доставшейся ему от дяди. Ее примерная стоимость — 90 миллионов рублей.