Экономика
06:49, 29 января 2026Экономика

Раскрыт объем закупок российского газа Евросоюзом

Евросоюз купит в 2026 году до 30 миллионов кубометров газа из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) в этом году закупит до 30 миллиардов кубометров российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую группу «Финам».

Уточняется, что в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок «голубого топлива» европейцам.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман подчеркнул, что доля России в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10 процентов. Более половины названного объема будет составлять трубопроводный газ — примерно 17-17,5 миллиарда кубометров, уточнил он.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал неприятное для Евросоюза последствие отказа от российского газа. По его словам, ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с РФ, и тем самым ослабляет свои позиции.

