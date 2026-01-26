Политик Мема: Евросоюз ослабляет свои позиции разрывом связей с Россией

Европейский союз (ЕС) выбрал подчинение США в ущерб собственным интересам. Такое последствие отказа от закупок российского газа для ЕС назвал на своей странице в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал подчинение США вместо того, чтобы быть независимым и защищать собственные интересы», — написал политик.

Мема также утверждает, что решение ЕС отказаться от поставок газа из РФ было планом администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, согласно которому Вашингтон стремился сделать Евросоюз зависимым от США.

Ранее Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России. Он заявил, что вопрос Донбасса должен быть решен, добавив, что русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах.