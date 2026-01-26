Финский политик Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине.

«Вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России», — подчеркнул он.

Как указал политик, международное сообщество уже применяло аналогичный подход по отношению к Косово.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что на Украине нарастает внутриполитическое напряжение, из-за чего Киев будет вынужден принять все требования России.