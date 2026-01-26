Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 26 января 2026Мир

Финский политик призвал признать Донбасс и Новороссию частью России

Финский политик Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине.

«Вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России», — подчеркнул он.

Как указал политик, международное сообщество уже применяло аналогичный подход по отношению к Косово.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что на Украине нарастает внутриполитическое напряжение, из-за чего Киев будет вынужден принять все требования России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо неприятное для Евросоюза последствие отказа от российского газа

    В Конгрессе США начали искать способы выйти из бюджетного кризиса

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Дуров назвал безмозглыми верящих в безопасность мессенджера WhatsApp

    В США объяснили заинтересованность Запада в конфликте России и Украины

    Хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ

    13-летнюю девочку насиловали несколько дней и продали в спа-салон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok