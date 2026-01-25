Реклама

00:26, 25 января 2026Мир

На Западе спрогнозировали исход переговоров по Украине

Дизен: Украина примет все требования России из-за внутренних катаклизмов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине нарастает внутриполитическое напряжение, из-за чего Киев будет вынужден принять все требования России. Такой исход переговоров спрогнозировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, нарастание политического кризиса сделает управление армией и страной невозможным, из-за чего требования РФ будут удовлетворены.

«Назревает идеальный шторм, потому что сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России по выводу войск из Донбасса. В политической части встречи прорыва также не произошло, но был достигнут большой прогресс в военном блоке.

