Раскрыты требования Трампа к Ирану

NYT: Трамп выдвинул Ирану три требования по ядерной программе и ракетам

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану три требования, которые касаются ядерной программы и баллистических ракет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп не предоставил никаких конкретных деталей относительно сделки, которую он требовал, заявив лишь, что к Ирану приближается "огромная армада" и что страна должна заключить сделку. Однако американские и европейские официальные лица заявляют, что в ходе переговоров они выдвинули иранцам три требования», — утверждается в публикации.

По данным издания, в требования входят окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, а также ограничение дальности и количества баллистических ракет. Кроме того, от Тегерана требуется прекратить поддержку прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.