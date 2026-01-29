Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:12, 29 января 2026Экономика

Россиянам рассказали о двойной надбавке для ряда пенсионеров

Акатнова: Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

С февраля пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату. Об этом рассказала доцент Мария Акатнова в беседе с ТАСС.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», — рассказала Акатнова.

Она отметила, что повышение на 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии для россиян старше 80 лет предусмотрено законом.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйти на пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет. Кроме того, досрочно стать пенсионерами могут мужчины в 62 года, если накопили 42 года стажа, и женщины в возрасте 57 лет, если у них имеется стаж в 37 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Британский аналитик раскрыл тайный план Киева по поводу переговоров

    Долину заметили на прощании с режиссером Олейниковым

    Россиянам рассказали о двойной надбавке для ряда пенсионеров

    Врач перечислила опасные мифы о циррозе печени

    Девушка изучила родословную бойфренда и испытала шок

    Второй день подряд обновляется рекорд по выпавшему снегу в Москве

    Эскортницы из Давоса рассказали о запросах политиков и миллиардеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok