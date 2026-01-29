Россиянам рассказали о двойной надбавке для ряда пенсионеров

Акатнова: Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату

С февраля пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату. Об этом рассказала доцент Мария Акатнова в беседе с ТАСС.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», — рассказала Акатнова.

Она отметила, что повышение на 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии для россиян старше 80 лет предусмотрено законом.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйти на пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет. Кроме того, досрочно стать пенсионерами могут мужчины в 62 года, если накопили 42 года стажа, и женщины в возрасте 57 лет, если у них имеется стаж в 37 лет.