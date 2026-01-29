Рядом с Пентагоном нашли загадочные останки

В ТЦ рядом с Пентагоном нашли разлагающийся труп мужчины

Загадочные останки неизвестного мужчины нашли рядом с Пентагоном в американском городе Арлингтон, штат Вирджиния. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 27 января, полицию вызвали в ТЦ Fashion Centre, который расположен в 10 минутах ходьбы от Пентагона. Изначально в сообщении говорилось, что человеку стало плохо в складском помещении на третьем этаже. Однако на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что смерть мужчины наступила давно, и его останки начали разлагаться. Личность неизвестного установить пока не удалось. Останки передали на экспертизу.

Многие жители заявляли, что в 2022 году в районе штаб-квартиры Минобороны США был серьезный всплеск преступности: произошли две крупные перестрелки, многочисленные кражи, а массовые драки на фудкорте Fashion Centre случались по два раза в месяц. Кроме того, как пишет Daily Mail, в 2024 году в ТЦ произошло вооруженное ограбление, когда внутри находился высокопоставленный правительственный чиновник.

