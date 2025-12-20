Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:36, 20 декабря 2025Из жизни

Мужчина на рыбалке нашел загадочные останки без головы

В Таиланде рыбак из Бангкока нашел тело без головы на болоте
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде мужчина наткнулся на тело без головы во время рыбалки в пригороде Бангкока. Об этом сообщает The Thaiger.

Рыбак нашел загадочные останки в заболоченной местности примерно в 200 метрах от дороги 18 декабря. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что туловище было отделено от ног, а голова отсутствовала. Останки пролежали в болоте длительное время. Было установлено, что ими питались хищники.

Сначала полицейские предположили, что тело могло принадлежать одному из местных рыбаков, однако рядом с ним не обнаружили снастей. Останки отправили на экспертизу. Следователи признались, что пока у них нет конкретной картины случившегося и рассматриваются все возможные версии.

Материалы по теме:
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Ранее сообщалось, что в США рядом с оживленной набережной нашли человеческий череп и кости. Неожиданную находку сделали в районе Кони-Айленд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    План Евросоюза по Украине вызвал возмущение на Западе

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    ВСУ ликвидировали своего же сдавшегося в плен военного

    В Германии 14-летнюю исламистку поселят в контейнер

    Не уснувшие из-за аномального тепла ежи заполонили подмосковные помойки

    В Киеве прокомментировали информацию о подарке Зеленскому от президента Польши

    Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины

    Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

    Зеленский допустил переговоры с участием России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok