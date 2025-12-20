Мужчина на рыбалке нашел загадочные останки без головы

В Таиланде рыбак из Бангкока нашел тело без головы на болоте

В Таиланде мужчина наткнулся на тело без головы во время рыбалки в пригороде Бангкока. Об этом сообщает The Thaiger.

Рыбак нашел загадочные останки в заболоченной местности примерно в 200 метрах от дороги 18 декабря. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что туловище было отделено от ног, а голова отсутствовала. Останки пролежали в болоте длительное время. Было установлено, что ими питались хищники.

Сначала полицейские предположили, что тело могло принадлежать одному из местных рыбаков, однако рядом с ним не обнаружили снастей. Останки отправили на экспертизу. Следователи признались, что пока у них нет конкретной картины случившегося и рассматриваются все возможные версии.

