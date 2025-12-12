Реклама

04:00, 12 декабря 2025Из жизни

На оживленном пляже нашли загадочный человеческий скелет

На Кони-Айленде в Нью-Йорке нашли человеческий череп и кости
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Eyewitness News ABC7NY / YouTube

В США рядом с оживленной набережной нашли человеческий череп и кости. Об этом сообщает People.

Загадочные останки были обнаружены в Нью-Йорке. Сначала в кустах возле променада Ригельмана на пляже в Кони-Айленде нашли череп. На следующий день в том же мести были обнаружены скелетированные руки, ноги и другие кости.

Причину смерти и личность человека, которому принадлежали останки, установить пока не удалось. «Это просто экстрим какой-то. Получается, они лежали там очень давно. Все это очень печально», — прокомментировал случившееся житель района, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чонбури у входа в больницу обнаружили сотни человеческих костей. Инцидент произошел, когда 36-летний экскаваторщик рыл траншею глубиной около полутора метров.

