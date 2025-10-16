Из жизни
04:01, 16 октября 2025

Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

В Таиланде экскаваторщик обнаружил человеческий скелет
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sakchai Lalit / AP

В таиландской провинции Чонбури у входа в больницу обнаружили человеческий скелет. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел, когда 36-летний экскаваторщик рыл траншею глубиной около полутора метров. Первыми кости заметили его коллеги. Как вскоре выяснилось, внутри котлована лежали многочисленные фрагменты скелета. По словам экскаваторщика, он столкнулся с таким впервые.

О находке сразу же сообщили в полицию. Спасатели, прибывшие на место происшествия, собрали более сотни костных фрагментов. Там же нашли тонкую золотую пластину, которую сочли налобным погребальным украшением.

Останки передали для изучения в Институт судебной медицины. Эксперты попытаются установить личность и примерный возраст человека, которому принадлежат кости. По предварительной оценке, останки могут быть древними и вряд ли были захоронены недавно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.

