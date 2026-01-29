Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

Коэффициент на то, что россияне не возьмут больше одной медали на ОИ, — 1,65

Букмекеры спрогнозировали количество медалей, которое россияне завоюют на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По мнению аналитиков, представители страны не смогут завоевать больше одной медали. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,65.

Также можно поставить на то, что россияне смогут завоевать больше одной медали. На это принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Букмекеры также назвали российскую спортсменку, у которой наибольшие шансы попасть в призы. По их мнению, это фигуристка Аделия Петросян, медаль которой котируется коэффициентом 1,90.

Помимо Петросян, на ОИ-2026 в Италии выступят еще 12 россиян. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.