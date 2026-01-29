Реклама

Тревел-блогер описал российский регион словами «живет в 19 веке»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ekaterina Shcherbakova / Shutterstock / Fotodom  

Тревел-блогер Марк Еремин описал Костромскую область словами «живет в 19 веке». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Ты вроде бы никуда далеко не улетал, но в голове как будто сместились настройки», — написал он в публикации по итогам поездки в российский регион. Первое место, которое он посетил, зацепило его деталями. В Нерехте Еремину особенно понравилось рассматривать наличники деревянных домов и наблюдать за обычной жизнью местных. «Если вы любите города, где прогулка сама становится событием, то Нерехта закрывает этот запрос почти идеально», — отметил автор блога.

Солигалич поразил россиянина своим уютом. «Город вырос вокруг ремесла и ресурсов, и это не превращается в скучную справку, потому что ты просто видишь, как все это отложилось в ритме улиц», — подчеркнул тревел-блогер. Чухлома он назвал местом, которое будто стоит «на границе леса и воды». Там он смог ходить, молчать и не чувствовать, что что-то упускает.

Последним посещенным им в эту поездку городом стал Макарьев. «Он отлично подходит тем, кто любит не "события", а "виды", и кто ловит удовольствие от того, как город выглядит издалека и как он раскрывается, когда ты приближаешься», — заключил Еремин.

Ранее россиянин описал село в Якутии фразой «как будто время замерзло 400 лет назад». Он рассказал, что добраться в это место зимой можно только по льду.

