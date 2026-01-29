Реклама

09:01, 29 января 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала российское село словами «чувствовала себя Алисой в стране чудес»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Serg Zastavkin / Shutterstock / Fotodom  

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала российское село словами «чувствовала себя Алисой в стране чудес». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Большинство знают Палеху по лаковым шкатулкам с жар-птицами, отметила россиянка. Также село в 2021 году внесли в список самых красивых в стране. Путешественница призналась, что ехала и ожидала увидеть классическую провинцию, законсервированную в XIX веке. Однако после приезда автор блога поняла, что все не так однозначно.

Место, к тому же, называют селом-академией из-за огромного количества проживающих в нем художников. В настоящее время их насчитывается более 600, когда всего жителей в селе — пять тысяч.

Лисейкина написала, что село активно развивается и принимает людей со всей страны сегодня. В него даже приезжают художники из Москвы. «И это не пенсионеры на дачу, а активные авторы с выставками и проектами. За один день я попала на три выставки современного искусства. В Палехе. В поселке с пятью тысячами жителей», — отметила путешественница. Она объяснила, что Палеха привлекает их возможностью изучения иконописи, уникальной традиции лаковой миниатюры и известным училищем искусств, которое функционирует с 1926 года.

Ранее тревел-блогер перечислил удивившие его привычки жителей русского Севера. По его мнению, суровые условия не делают их черствыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
