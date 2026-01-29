МИД: У России и НАТО с 2022 года остался только экстренный канал коммуникаций

Североатлантический альянс еще в 2022 году решил оборвать все контакты с Россией, теперь между НАТО и Россией есть только один канал коммуникации — экстренный. Об этом заявил в разговоре с ТАСС Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Масленников отметил, что Североатлантический альянс по собственной инициативе в 2014 году практически заморозил диалог с Москвой. Некоторые вопросы могли обсуждаться, но натовцы сводили все к проблеме на Украине.

«Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — добавил Масленников.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО признать один очень важный факт про Россию.