Орбан призвал НАТО признать важный факт про Россию

Обран: Россия не даст НАТО приблизиться вплотную к своим границам

Россия не позволит НАТО приблизиться вплотную к своим границам, Североатлантическому альянсу пора это принять. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Обран, сообщает РИА Новости.

По данным агентства он заявил, что не видит другого решения, потому что русские всегда будут реагировать войной на расположение войск НАТО и ЕС у российских границ. Орбан подчеркнул, что именно поэтому между Россией и их границами всегда должна быть какая-то буферная зона.

«Мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством», — отметил он во время выступления на мероприятии в венгерском Капошваре.

Ранее Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул глава правительства.