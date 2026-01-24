Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 24 января 2026Мир

Орбан призвал НАТО признать важный факт про Россию

Обран: Россия не даст НАТО приблизиться вплотную к своим границам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Россия не позволит НАТО приблизиться вплотную к своим границам, Североатлантическому альянсу пора это принять. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Обран, сообщает РИА Новости.

По данным агентства он заявил, что не видит другого решения, потому что русские всегда будут реагировать войной на расположение войск НАТО и ЕС у российских границ. Орбан подчеркнул, что именно поэтому между Россией и их границами всегда должна быть какая-то буферная зона.

«Мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством», — отметил он во время выступления на мероприятии в венгерском Капошваре.

Ранее Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул глава правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Медленно убивает себя». В Белом доме резко раскритиковали политику Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    С фермы в Ленобласти сбежал страус

    В Европе признали создание новой реальности Трампом из-за Гренландии

    Зеленский прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби

    Трамп раскрыл правду о секретном оружии при похищении Мадуро

    Раскрыты детали контактов России и Украины на переговорах в Абу-Даби

    Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину

    Роднина оценила ее сравнение с Валиевой фразой «мы в разных весовых категориях»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok