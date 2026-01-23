Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 23 января 2026Мир

Украину пообещали не пускать в ЕС в ближайшие 100 лет

Орбан пообещал, что в ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом он объявил в эфире телеканала M1.

«В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Орбан посмеялся над готовностью ЕС выполнять все требования Украины и опубликовал изображение золотой кредитной карты. Премьер напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла все требования Украины и выделила ей 800 миллиардов долларов помощи до 2040 года, а также согласилась на ускоренное вступление Киева в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Россияне нашли пропавшую 10-летнюю дочь в нескольких метрах от дома мертвой

    Хозяйка ресторана добавила яд в напитки и отравила четырех человек

    Песков анонсировал разговор Путина и попавшего в ДТП российского губернатора

    Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok