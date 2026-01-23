Орбан: Зеленский едет на лошади задом наперед, а ЕС готов раскошеливаться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посмеялся над готовностью Европейского союза (ЕС) выполнять все требования Украины и опубликовал изображение золотой кредитной карты. Об этом он заявил на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава венгерского парламента написал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла все требования Украины и выделила ей 800 миллиардов долларов помощи до 2040 года, а также согласилась на ускоренное вступление Киева в Евросоюз.

«Вот до чего мы дошли. В то время как (...) [президент Украины Владимир] Зеленский едет на лошади задом наперед, Брюссель готов беспрекословно раскошеливаться, как вышколенный офицер», — заключил он.

При этом Орбан дополнил свое заявление изображением золотой кредитной карты с надписью «800 миллиардов для Украины» и флагом Евросоюза в углу.

Ранее Орбан заявил, что Европа стала главным препятствием на пути к завершению украинского конфликта. По его словам, если бы Брюссель не поддерживал идею продолжения конфликта до победы Киева, то уже удалось бы заключить мирное соглашение.