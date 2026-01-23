Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 23 января 2026Мир

Орбан посмеялся над ЕС из-за отношения к Украине

Орбан: Зеленский едет на лошади задом наперед, а ЕС готов раскошеливаться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посмеялся над готовностью Европейского союза (ЕС) выполнять все требования Украины и опубликовал изображение золотой кредитной карты. Об этом он заявил на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава венгерского парламента написал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла все требования Украины и выделила ей 800 миллиардов долларов помощи до 2040 года, а также согласилась на ускоренное вступление Киева в Евросоюз.

«Вот до чего мы дошли. В то время как (...) [президент Украины Владимир] Зеленский едет на лошади задом наперед, Брюссель готов беспрекословно раскошеливаться, как вышколенный офицер», — заключил он.

При этом Орбан дополнил свое заявление изображением золотой кредитной карты с надписью «800 миллиардов для Украины» и флагом Евросоюза в углу.

Ранее Орбан заявил, что Европа стала главным препятствием на пути к завершению украинского конфликта. По его словам, если бы Брюссель не поддерживал идею продолжения конфликта до победы Киева, то уже удалось бы заключить мирное соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во сколько оцениваешь здоровье сына?» Ребенка «короля госзаказов» похитили в Красноярске. Отцу прислали видео и потребовали выкуп

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

    Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

    В США объяснили причину жесткой политики в отношении Европы

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

    Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

    На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

    В России назвали страну с самым низким чеком за проживание в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok