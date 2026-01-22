Реклама

Орбан резко высказался о завершении конфликта на Украине

Орбан: ЕС стал главным препятствием на пути к завершению конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Европа стала главным препятствием на пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Die Weltwoche.

«Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению», — отметил он.

По мнению Виктора Орбана, существует два противоположных друг другу видения завершения конфликта. Так, одно из них продвигает глава Штатов Дональд Трамп и некоторые его союзники. Другое принадлежит Брюсселю, который пытается «победить Россию».

Ранее Виктор Орбан в ответ на желание Владимира Зеленского дать подзатыльник «живущему на деньги Европы Виктору» заявил, что они не смогут прийти к пониманию. При этом Орбан отметил, что, несмотря на оскорбление Зеленского в его адрес, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом.

До этого Зеленский заявил, что живущему на деньги Европы Виктору, который предает ее интересы, следует дать подзатыльник.

