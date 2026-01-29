Уехавший в США российский комик высмеял эмигрантов

Комик Незлобин про эмиграцию: Раньше уезжали достойные люди, а теперь мы с вами

Известный стендап-комик Александр Незлобин, уехавший из России в США, на своем концерте в Америке высмеял русскую эмиграцию. Видео выступления доступно на YouTube.

Незлобин в шутку заявил, что эмиграция стала мельчать. «Раньше люди уезжали на "философском пароходе". Выезжали какие-то ученые, великие, просто достойные люди. А сейчас — мы с вами, понимаете?» — поиронизировал он.

Юморист также в шутку отметил, что современная эмиграция представляет собой не волну, а прилив, в результате которого «что-то на берег выкинуло». Кроме того, Незлобин напомнил, что Россию покинули в том числе скандальный актер Алексей Панин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и блогер Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Я просто смотрю на этот философский пароход (...) и думаю: это все, что доехало, или вас в дороге так ***?» — поиронизировал комик.

Ранее Незлобин признался, что в последние годы ощущает себя счастливым. Юморист связал свое психологическое состояние с тем, что ему удалось достичь благополучия в некоторых сферах.