Украинец попытался сбежать из страны и заблудился в горах

Украинец заблудился в Карпатах при попытке сбежать из страны
Марина Совина
Фото: Unsplash

Житель Киева заблудился в Карпатах при попытке сбежать с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу.

35-летний украинец пытался незаконно пересечь границу через высокогорный участок. Но тяжелые погодные условия помешали ему самостоятельно двигаться дальше. Спасатели эвакуировали мужчину и госпитализировали. У него было диагностировано общее переохлаждение организма.

Ранее депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко раскрыл, что «молодежный контракт» с Вооруженными силами Украины является поводом для дальнейшей мобилизации. Костенко объяснил, что лица в возрасте 18-24 лет, которые завершили добровольный контракт, автоматически становятся военнообязанными и подлежащими призыву.

