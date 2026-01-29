Украинец попытался сбежать из страны и заблудился в горах

Житель Киева заблудился в Карпатах при попытке сбежать с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу.
35-летний украинец пытался незаконно пересечь границу через высокогорный участок. Но тяжелые погодные условия помешали ему самостоятельно двигаться дальше. Спасатели эвакуировали мужчину и госпитализировали. У него было диагностировано общее переохлаждение организма.
Ранее депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко раскрыл, что «молодежный контракт» с Вооруженными силами Украины является поводом для дальнейшей мобилизации. Костенко объяснил, что лица в возрасте 18-24 лет, которые завершили добровольный контракт, автоматически становятся военнообязанными и подлежащими призыву.