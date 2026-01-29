Реклама

01:41, 30 января 2026Россия

В Госдуме отреагировали на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Слуцкий: Заявление Гутерриша о Крыме и Донбассе подрывает основы ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПЛ Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что слова генсека ООН Антониу Гутерриша о праве Крыма и Донбасса на самоопределение подрывают основы всемирной организации.

По его словам, избирательный подход к правовым вопросам и позиция генерального секретаря, а также разделение по принципу «исключительности» станут крайне опасным прецедентом.

«По "праву сильного" международным законом пытаются вертеть как дышлом», — добавил Слуцкий.

Депутат напомнил, что Устав ООН гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения, в том числе в вопросе права на самоопределение.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

