В Госдуме отреагировали на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Слуцкий: Заявление Гутерриша о Крыме и Донбассе подрывает основы ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПЛ Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что слова генсека ООН Антониу Гутерриша о праве Крыма и Донбасса на самоопределение подрывают основы всемирной организации.

По его словам, избирательный подход к правовым вопросам и позиция генерального секретаря, а также разделение по принципу «исключительности» станут крайне опасным прецедентом.

«По "праву сильного" международным законом пытаются вертеть как дышлом», — добавил Слуцкий.

Депутат напомнил, что Устав ООН гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения, в том числе в вопросе права на самоопределение.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

