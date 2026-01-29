В одном из регионов России начали вырезать эротику из фильмов

Mash: В кинотеатрах на Кавказе начали вырезать постельные сцены из фильмов

В кинотеатрах на территории кавказских республик начали вырезать из лент эротические сцены и обнаженку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, первой картиной, которой коснулась цензура, стала «Горничная» со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Из фильма вырезали сцены с обнаженным телом актрисы.

При этом уточняется, что звуковую дорожку оставляют неизменной, чтобы «не терять сюжет». Как руководство кинотеатров сообщило журналистам, кадры 18+ вырезаются по религиозным соображениям: сами сцены считаются греховными, а если на фильм приходит семья с детьми, то люди жалуются на неловкость.

Ранее стало известно, что фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» был удален из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора.