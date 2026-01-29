Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 29 января 2026Мир

В Польше заявили о нарушении границы воздушными шарами из Белоруссии

ВС Польши заявили о нарушении границы воздушными шарами якобы из Белоруссии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило о нарушении границы воздушными шарами, якобы прилетевшими из Белоруссии. Об этом сообщает RMF24.

«В среду, 28 января 2026 года, в ночное время были зафиксированы вошедшие в польское воздушное пространство объекты, прибывшие со стороны Белоруссии», — говорится в сообщении.

Полет объектов непрерывно отслеживался военными. Также были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского воздушного транспорта.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что это были воздушные шары. «Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша выявлено не было», — утверждается в заявлении командования.

17 января Бюро национальной безопасности Польши заявило об обнаружении десятков объектов в воздушном пространстве страны, которые якобы прибыли с территории Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok