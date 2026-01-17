В Польше заявили о нарушении воздушного пространства

Бюро нацбезопасности Польши заявило о десятках объектов в воздушном пространстве

Бюро национальной безопасности Польши заявило об обнаружении десятков объектов в воздушном пространстве страны, которые якобы прибыли с территории Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети Х.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро нацбезопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября 2025 года в воздушном пространстве Польши были обнаружены более 20 беспилотных летательных аппаратов.