Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 17 января 2026Мир

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства

Бюро нацбезопасности Польши заявило о десятках объектов в воздушном пространстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бюро национальной безопасности Польши заявило об обнаружении десятков объектов в воздушном пространстве страны, которые якобы прибыли с территории Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети Х.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро нацбезопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября 2025 года в воздушном пространстве Польши были обнаружены более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили время приезда скорой помощи после вызова

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

    У бывшего мэра Сочи изъяли коллекцию элитных часов на 44 миллиона рублей

    Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве в российском кафе

    Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла

    Минобороны провело переговоры о военном сотрудничестве с тремя африканскими странами

    Священник РПЦ высказался о популярных у православных окунаниях в прорубь на Крещение

    Оценены шансы 18-летней россиянки Андреевой выиграть Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok