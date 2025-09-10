В Польше назвали количество обнаруженных в небе беспилотников

Rzeczpospolita: Более 20 БПЛА были обнаружены в небе Польши ночью

Более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены в воздушном пространстве Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Объектов было более 20, скорее всего, 23», — утверждает газета, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, для сбивания дронов использовались нидерландские истребители F-35.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов из-за заявлений о нарушении воздушного пространства страны. Он также назвал произошедшее «беспрецедентным моментом в истории НАТО».