Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 10 сентября 2025Мир

В Польше назвали количество обнаруженных в небе беспилотников

Rzeczpospolita: Более 20 БПЛА были обнаружены в небе Польши ночью
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены в воздушном пространстве Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Объектов было более 20, скорее всего, 23», — утверждает газета, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, для сбивания дронов использовались нидерландские истребители F-35.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов из-за заявлений о нарушении воздушного пространства страны. Он также назвал произошедшее «беспрецедентным моментом в истории НАТО».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости