Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:48, 29 января 2026Наука и техника

В России оценили развитие «железных сердец» танков

УВЗ: Мощность танковых дизелей увеличилась более чем вдвое
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мощность дизельных двигателей российских танков увеличилась более чем в два раза с конца 1930-х годов. Развитие «железных сердец» бронетехники оценил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Первый дизельный двигатель В-2 для танков запустили в серийное производство в 1939 году. Силовой агрегат устанавливали на танки Т-34. Также существовали его модификации для другой техники. В-2 стал родоначальником целого семейства моторов. Двигателестроительное предприятие концерна разработало более ста модификаций В-2.

«И если первые В-2 имели мощность 500 лошадиных сил, то их далекие потомки вмещают 1130 "лошадок" и обеспечивают подвижность модернизированным "семьдесятдвойкам", "Прорывам" и БМПТ», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Современные двигатели В-92С2Ф — это развитие В-92, созданного на базе В-2. Мотор отличается усиленными деталями, а также улучшенными турбокомпрессором, системой охлаждения и выпускной системой. Это позволило повысить мощность до 1130 сил.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейшей модернизации будут стоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok