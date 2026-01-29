В России оценили развитие «железных сердец» танков

УВЗ: Мощность танковых дизелей увеличилась более чем вдвое

Мощность дизельных двигателей российских танков увеличилась более чем в два раза с конца 1930-х годов. Развитие «железных сердец» бронетехники оценил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Первый дизельный двигатель В-2 для танков запустили в серийное производство в 1939 году. Силовой агрегат устанавливали на танки Т-34. Также существовали его модификации для другой техники. В-2 стал родоначальником целого семейства моторов. Двигателестроительное предприятие концерна разработало более ста модификаций В-2.

«И если первые В-2 имели мощность 500 лошадиных сил, то их далекие потомки вмещают 1130 "лошадок" и обеспечивают подвижность модернизированным "семьдесятдвойкам", "Прорывам" и БМПТ», — говорится в сообщении.

Современные двигатели В-92С2Ф — это развитие В-92, созданного на базе В-2. Мотор отличается усиленными деталями, а также улучшенными турбокомпрессором, системой охлаждения и выпускной системой. Это позволило повысить мощность до 1130 сил.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейшей модернизации будут стоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет.