14:16, 29 января 2026

В России упала преступность

МВД РФ: В 2025 году снизилось число преступлений всех категорий
Любовь Ширижик
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В России упала преступность по всем категориям — в 2025 году наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,3 процента, противоправных деяний против личности — на 9,2 процента, в том числе убийств и покушений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 14,8 процента, разбоев — на 11,2 процента, грабежей — на 18,3 процента, краж — на 9,3 процента, угонов — на 11,6 процента, а также всех видов мошенничества — на 7,6 процента.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев указал, что впервые за последние годы снизился уровень преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий на 11,8 процента.

По данным ведомства, спокойнее стало на улицах, площадях и парках, там произошло преступлений на 15,1 процента меньше по сравнению с 2024 годом. На 2,3 процента снизилось число противоправных деяний на транспорте. Также граждане стали меньше хулиганить в пьяном состоянии — на 19,2 процента. На дорогах сократилась аварийность на 3,1 процента.

Полиция изъяла из незаконного оборота 27,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Ранее сообщалось, что Свердловская область возглавила рейтинг регионов России по уровню подростковой преступности в 2025 году.

