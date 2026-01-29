Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

Временное правительство Венесуэлы согласилось ежемесячно предоставлять администрации президента США Дональда Трампа «бюджет», на основании которого будут выделяться средства со счета, пополняемого за счет продажи нефти и первоначально управляемого Катаром. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает The New York Times.
Однако этот план вызвал резкую критику со стороны скептически настроенных демократов, и Рубио признал, что он был «новаторским» и разработанным наспех. Роль Катара вызвала особую критику со стороны демократов, которые усомнились в законности и прозрачности этого плана.
«Я думаю, что это что-то новенькое. Я думаю, что это странно. Я думаю, что это может быть даже недопустимо», — сказал госсеку сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шатц.
Шатц усомнился в том, что у администрации Трампа есть законные полномочия для создания такого счета и управления им. Он также пожаловался на то, что администрация не опубликовала текст письменного соглашения, заключенного между США и Венесуэлой.
По словам сенатора Кристофера С. Мерфи из Коннектикута, администрация Трампа забирает нефть Венесуэлы под дулом пистолета, решает, как и на какие цели будут расходоваться эти деньги в стране с населением 30 миллионов человек. «Я думаю, многие из нас считают, что это обречено на провал», — заключил он.
Ранее Рубио заявил, что США готовы применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество с Венесуэлой. Однако он выразил надежду, что в этом не будет необходимости.