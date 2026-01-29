Реклама

08:22, 29 января 2026Мир

Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

Рубио: Венесуэла согласилась предоставлять «бюджет» администрации Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Временное правительство Венесуэлы согласилось ежемесячно предоставлять администрации президента США Дональда Трампа «бюджет», на основании которого будут выделяться средства со счета, пополняемого за счет продажи нефти и первоначально управляемого Катаром. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает The New York Times.

Однако этот план вызвал резкую критику со стороны скептически настроенных демократов, и Рубио признал, что он был «новаторским» и разработанным наспех. Роль Катара вызвала особую критику со стороны демократов, которые усомнились в законности и прозрачности этого плана.

«Я думаю, что это что-то новенькое. Я думаю, что это странно. Я думаю, что это может быть даже недопустимо», — сказал госсеку сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шатц.

Шатц усомнился в том, что у администрации Трампа есть законные полномочия для создания такого счета и управления им. Он также пожаловался на то, что администрация не опубликовала текст письменного соглашения, заключенного между США и Венесуэлой.

По словам сенатора Кристофера С. Мерфи из Коннектикута, администрация Трампа забирает нефть Венесуэлы под дулом пистолета, решает, как и на какие цели будут расходоваться эти деньги в стране с населением 30 миллионов человек. «Я думаю, многие из нас считают, что это обречено на провал», — заключил он.

Ранее Рубио заявил, что США готовы применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество с Венесуэлой. Однако он выразил надежду, что в этом не будет необходимости.

