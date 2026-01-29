Врач предупредила об опасности одного вида молока

Диетолог Росси предупредила о кровавой диарее из-за непастеризованного молока

Диетолог Эрин Росси предупредила, что один вид молока, интерес к которому последнее время существенно вырос, является опасным для здоровья. Ее слова передает издание Infobae.

Росси заявила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у людей, употребляющих непастеризованное молоко. Среди проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за употребления такого молока, она выделила боль в животе, кровавую диарею, поражение почек, лихорадку и гемолитико-уремический синдром. Картина будет зависеть от попавшего в организм патогена, отметила врач.

По словам Росси, пастеризация необходима, чтобы уничтожить провоцирующие развитие серьезных заболеваний патогены в продукте. Она призвала не бояться этого процесса, так как он не уменьшает количество питательных веществ, в том числе и белков, в молоке.

