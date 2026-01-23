Некоторым россиянам посоветовали полностью отказаться от белого хлеба

Диетолог Кованова: При гастрите лучше полностью отказаться от белого хлеба

При некоторых болезнях лучше полностью отказаться от белого хлеба, считает диетолог-нутрициолог София Кованова. Кому нельзя есть этот популярный продукт, она рассказала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, хлеб не рекомендован при гастрите, колите, язве желудка, синдроме раздраженного кишечника, поскольку цельное зерно повышает газообразование и усиливает дискомфорт в желудке. При этом при непереносимости глютена, уточнила она, можно употреблять безглютеновый хлеб.

При диабете потребление хлеба стоит ограничивать, однако нет необходимости полностью исключать его из рациона, продолжила Кованова. Россиянам с этой болезнью она посоветовала есть хлеб из альтернативной муки: нутовой, льняной, миндальной, кокосовой, с отрубями, гречневой. Врач также призвала диабетиков внимательно изучать упаковку хлеба и выбирать варианты, в составе которых не более 3 граммов сахара на 100 граммов продукта.

Ранее диетолог Эми Голдсмит рассказала о полезных свойствах овсянки. По ее словам, эту кашу стоит употреблять людям, страдающим от запоров.

