Вывоз золота из России предложили ужесточить

Моисеев: Минфин предложил ограничить вывоз золота за рубеж в слитках от 100 г

Министерство финансов России предложил ограничить вывоз золота за рубеж в слитках. О возможном ужесточении норм рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, Минфин предлагает ограничить физлицам возможность вывоза слитков золота весом более ста граммов.

«[Проект указа] находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», — пояснил Моисеев.

В 2025 году жители России впервые за последние пять лет снизили закупки золота. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки упали на два процента, до 72 тонн. Таким образом, в списке стран, чьи граждане приобретают данный драгоценный металл, Россия заняла шестое место. Первая позиция досталась Китаю, но и там его покупки снизились на три процента и дошли до 792 тонн. Жители Индии приобрели 711 тонн (минус 11 процентов), а в США сократили расходы на золото на 16 процентов, до 175 тонн.