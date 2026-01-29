Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 29 января 2026Экономика

Россияне разлюбили один драгоценный металл

WGC: Россияне впервые за пять лет снизили закупки золота
Кирилл Луцюк

Фото: Livchak Vera / Shutterstock / Fotodom

В минувшем году жители России впервые за последние пять лет снизили закупки золота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC) .

Соответствующий показатель упал на два процента, до 72 тонн. Таким образом, в списке стран, чьи граждане приобретают данный драгоценный металл, Россия заняла шестое место.

Первая позиция досталась Китаю, чьи граждане активнее прочих тратились на золото. Впрочем, и там его покупки снизились на три процента и дошли до 792 тонн. Жители Индии приобрели 711 тонн, или на 11 процентов меньше, а граждане США сократили расходы на золото на 16 процентов, купив 175 тонн.

В Турции спрос на золото снизился до 104 тонн, а в Иране вырос на пять процентов, до 73 тонн.

В ночь на 29 января цены на золото превысили сначала 5400, а затем и 5600 долларов за тройскую унцию.

Аналитики полагают, что мировые цены на золото продолжат расти в обозримом будущем на фоне геополитической напряженности. Не исключено, что до конца 2026 года биржевая стоимость драгоценного металла может дойти до 6000 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Насиловавшего дома школьницу приговорили к 19 годам в российском регионе

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok