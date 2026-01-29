Россияне разлюбили один драгоценный металл

WGC: Россияне впервые за пять лет снизили закупки золота

В минувшем году жители России впервые за последние пять лет снизили закупки золота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC) .

Соответствующий показатель упал на два процента, до 72 тонн. Таким образом, в списке стран, чьи граждане приобретают данный драгоценный металл, Россия заняла шестое место.

Первая позиция досталась Китаю, чьи граждане активнее прочих тратились на золото. Впрочем, и там его покупки снизились на три процента и дошли до 792 тонн. Жители Индии приобрели 711 тонн, или на 11 процентов меньше, а граждане США сократили расходы на золото на 16 процентов, купив 175 тонн.

В Турции спрос на золото снизился до 104 тонн, а в Иране вырос на пять процентов, до 73 тонн.

В ночь на 29 января цены на золото превысили сначала 5400, а затем и 5600 долларов за тройскую унцию.

Аналитики полагают, что мировые цены на золото продолжат расти в обозримом будущем на фоне геополитической напряженности. Не исключено, что до конца 2026 года биржевая стоимость драгоценного металла может дойти до 6000 долларов.