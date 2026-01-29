Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

Нейрофизиолог Москони: Употребление алкоголя в менопаузу усугубляет приливы

Нейрофизиолог Лиза Москони заявила, что одна распространенная привычка может существенно ухудшить симптомы менопаузы. Такое предупреждение она сделала женщинам в разговоре с изданием Terra.

Москони подчеркнула, что из-за употребления алкоголя могут усилиться такие симптомы, как бессонница, перепады настроения и обезвоживание организма. Среди признаков последнего она назвала головную боль, усталость, сухость кожи и снижение концентрации внимания. Спиртные напитки, утверждает специалистка, также негативно сказываются на здоровье головного мозга в целом.

Отдельное внимание Москони обратила на приливы, которые усугубляются из-за того, что алкоголь расширяет сосуды. Помимо этого, могут усилиться раздражительность и тревожность, распространенные в период менопаузы. К тому же спиртные напитки провоцируют хроническое воспаление в организме, связанное с болью в суставах и проблемами с пищеварением, заключила нейрофизиолог.

