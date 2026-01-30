Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 30 января 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Речное в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что под контроль ВС России перешел поселок Речное в Запорожской области.

Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник лишился до 315 бойцов, 3 артиллерийских орудий, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 4 складов материальных средств.

В этот же день стало известно, что российские военнослужащие из группировки «Восток» взяли под контроль поселок городского типа Терноватое в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Врач предупредил о незаметном перепрограммировании мозга из-за социальных сетей

    На Украине заявили о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

    Доктор Мясников предрек одной категории людей «10 лет писать под себя»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о Донбассе и ЗАЭС

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана

    Белоусов заявил об уверенном продвижении российских войск на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok