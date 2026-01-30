Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Речное в Запорожской области

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что под контроль ВС России перешел поселок Речное в Запорожской области.

Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник лишился до 315 бойцов, 3 артиллерийских орудий, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 4 складов материальных средств.

В этот же день стало известно, что российские военнослужащие из группировки «Восток» взяли под контроль поселок городского типа Терноватое в Запорожской области.