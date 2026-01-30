Политика президента Украины Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает ТАСС.
«Вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса», — рассказал политик.
По его словам, именно этим объясняется отказ Зеленского прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой ВСУ.