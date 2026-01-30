Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 30 января 2026Бывший СССР

Азаров охарактеризовал переговорную позицию Зеленского

Азаров: Политика Зеленского сводится к затягиванию переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает ТАСС.

«Вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса», — рассказал политик.

По его словам, именно этим объясняется отказ Зеленского прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Замедление старых iPhone объяснили

    Жестокая расправа над менялой произошла на улице российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok