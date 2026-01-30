Реклама

Азаров оценил полезность энергетического перемирия для Киева

Азаров: Энергетическое перемирие ничего не изменит для Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Предлагаемое временное энергетическое перемирие ничего не изменит в ситуации для Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«Что касается временного энергетического перемирия. Киев никак не сможет этим воспользоваться», — рассказал политик.

По его словам, это связано с масштабностью разрушений, поскольку украинской столице может понадобиться время вплоть до нескольких лет для восстановления.

Ранее Азаров заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского сводится к затягиванию мирных переговоров. По его словам, именно этим объясняется отказ украинского лидера прибыть в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

