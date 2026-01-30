Беременная россиянка заявила о 17 часах ожидания экстренной операции

Жительница Петербурга обвинила медиков в доведении новорожденной до реанимации

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Киселева заявила, что ей пришлось 17 часов ждать экстренного проведения кесарева сечения, в результате чего ее новорожденная дочь оказалась в реанимации. В произошедшем россиянка обвинила врачей из родильного дома №16, пишет 78.ru.

Россиянка попала в медучреждение со схватками на 39–40 неделе. По ее словам, требовалось экстренное кесарево сечение из-за тазового предлежания и отрицательного резуса крови. Однако ситуация осложнялась тем, что у беременной было ОРВИ.

Пациентка рассказала, что в течение 17 часов медики пытались остановить схватки при помощи капельниц и различных уколов, но к моменту родов младенец успел наглотаться мекония — первородного кала.

В результате родившаяся девочка несколько дней провела в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, а затем была переведена в другую больницу, где ей спасли жизнь.

Россиянка обратилась с жалобой в Комитет по здравоохранению, который выявил нарушения. Сейчас она готовит иск в суд.

«Они [медики] все отрицают. Когда я после операции пришла в себя, мне сказали: "Мы напишем, что у тебя отошли воды". А у меня воды не отходили. Пробка отошла в процессе операции на кресле», — добавила собеседница издания.

Ранее другая жительница Петербурга заявила, что родила неизлечимо больного ребенка с тотальным поражением головного мозга из-за халатности врачей. Следователи возбудили уголовное дело.