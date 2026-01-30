Дмитриев обвинил «злобную Каллас» в подрыве мирного процесса

Дмитриев: Каллас своим злобным настроем подрывает мирный процесс по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас своим злобным настроем подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он прокомментировал заявление Каллас о нежелании Евросоюза (ЕС) выступать инициатором возобновления диалога с Москвой и предлагать ей какие-либо уступки по Украине, отметив, что после этого «любая нормальная организация» отправила бы главу евродипломатии в отставку.

«Она подрывает мирный процесс [президента США Дональда] Трампа и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж. Со злобной Каей невозможно добиться никакого прогресса», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Каллас заявила, что сейчас нет оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.