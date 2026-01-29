Реклама

Каллас высказалась о возобновлении диалога с Россией

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

На данный момент нет оснований для возобновления переговоров между Европейским союзом (ЕС) и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции Европейской службы внешних связей, трансляция доступна в социальной сети X.

«Я не думаю, что мы можем предложить России что-то сверх того, чего они уже достигли во взаимоотношениях с американцами. А значит, зачем России с нами разговаривать? Она получает что хочет», — сказала она.

Вместе с тем глава европейской дипломатии подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.

В воскресенье, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не планируют обсуждать с Каей Каллас какие-либо вопросы.

