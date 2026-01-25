Реклама

Песков заявил о нежелании России когда-либо контактировать с одним политиком

Песков заявил, что РФ и США не будут контактировать с Каей Каллас
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Кайя Каллас

Кайя Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Ни Россия, ни США никогда и ничего не будут обсуждать с главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет», — сказал Песков.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал выпад Каи Каллас в адрес российского президента Владимира Путина.

Также Каллас высказывалась о претензиях США на Гренландию. По ее словам, ни одно государство не имеет права захватывать чужие земли.

