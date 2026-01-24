Политик Мема раскритиковал выпад главы дипломатии ЕС Каллас в адрес Путина

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал выпад главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас в адрес российского президента Владимира Путина. В соцсети X политик возмутился заявлением Каллас, сообщившей о выделении ЕС десяти миллионов евро на «Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине».

«Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС!» — написал Мема, подчеркнув, что это лишь продлевает страдания украинцев, а не приносит им пользы.

По мнению финского политика, если бы глава дипломатии ЕС на самом деле заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец конфликту, а не подливать масла в огонь.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Каю Каллас нужно отправить в отставку после ее недавнего заявления о России и Гренландии. По его словам, Каллас одержима «российской угрозой», поэтому ей следует найти замену, «чтобы помочь справиться с этим».