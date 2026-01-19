Реклама

07:15, 19 января 2026

В Британии захотели найти замену Каллас из-за ее слов о России

Меркурис: Каллас следует найти замену после ее заявления о России и Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пошлины США

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Главу евродипломатии Каю Каллас нужно отправить в отставку после ее недавнего заявления о России и Гренландии. С таким призывом выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Каллас одержима «российской угрозой», поэтому ей следует найти замену, «чтобы помочь справиться с этим». Она стремится сохранить альянс с США любой ценой, в том числе используя ложь, поскольку от этого зависит безопасность Прибалтики, пояснил эксперт.

«Для Каллас вполне понятно, что в Гренландии нет российской угрозы, а идея китайской угрозы сродни фантастике. Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии допустила обнищание Европы и Америки из-за решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин против стран Евросоюза из-за спора по Гренландии. Она также отметила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками.

